ProB Nord: Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel Seawolves Academy 04.02.24, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 18. Spieltag am 04.02.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga @seawolves-academy @sc-rist-wedel #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballSC Rist WedelBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.