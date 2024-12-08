ProB Nord: Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel Seawolves Academy 08.12.24, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 10. Spieltag am 08.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @seawolves-academy @sc-rist-wedel #seawolves #academy #rostock #rist #wedel #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballSC Rist WedelBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.