ProB Nord: Seawolves Academy vs. Baskets Juniors TSG Westerstede Seawolves Academy 20.12.25, 16:30 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. Baskets Juniors TSG Westerstede aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @seawolves-academy @baskets-juniors-tsg-westerstedeBasketballSeawolves AcademyBaskets Juniors TSG WesterstedeBARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.