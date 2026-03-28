@seawolves-academy
#basketball
Basketball
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Seawolves Academy
Dragons Rhöndorf· 28.03.26, 17:15 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Hertener Löwen
Seawolves Academy· 21.03.26, 16:55 Uhr
ProB Nord: ETB Miners vs Seawolves Academy
ETB Miners· 14.03.26, 18:15 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs TKS 49ers
Seawolves Academy· 07.03.26, 17:01 Uhr
ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs Seawolves Academy
Iserlohn Kangaroos· 21.02.26, 18:15 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs EN BASKETS Schwelm
Seawolves Academy· 14.02.26, 16:58 Uhr
ProB Nord: TSV Neustadt temps Shooters vs. Seawolves Academy
TSV Neustadt temps Shooters· 01.02.26, 16:00 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. BSW Sixers
Seawolves Academy· 24.01.26, 16:54 Uhr
ProB Nord: SC Rist Wedel vs. Seawolves Academy
SC Rist Wedel· 17.01.26, 17:45 Uhr
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. ETB Miners
Dragons Rhöndorf· 17.01.26, 17:45 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. LOK BERNAU
Seawolves Academy· 10.01.26, 16:55 Uhr
ProB Nord: Itzehoe Eagles vs. Seawolves Academy
Itzehoe Eagles· 04.01.26, 15:45 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Baskets Juniors TSG Westerstede
Seawolves Academy· 20.12.25, 16:30 Uhr
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. Seawolves Academy
Baskets Juniors TSG Westerstede· 13.12.25, 17:45 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. TSV Neustadt temps Shooters
Seawolves Academy· 07.12.25, 16:15 Uhr
ProB Nord: Hertener Löwen vs. Seawolves Academy
Hertener Löwen e. V.· 22.11.25, 17:45 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Itzehoe Eagles
Seawolves Academy· 16.11.25, 16:30 Uhr
ProB Nord: LOK BERNAU vs. Seawolves Academy
LOK BERNAU· 14.11.25, 18:45 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Dragons Rhöndorf
Seawolves Academy· 08.11.25, 16:25 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. ETB Miners
Seawolves Academy· 01.11.25, 14:45 Uhr
ProB Nord: BSW Sixers vs. Seawolves Academy
BSW Sixers· 25.10.25, 15:44 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Rasta Vechta II
Seawolves Academy· 18.10.25, 15:45 Uhr
ProB Nord: EN BASKETS Schwelm vs. Seawolves Academy
EN Baskets Schwelm· 11.10.25, 17:15 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel
Seawolves Academy· 05.10.25, 14:00 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Iserlohn Kangaroos
Seawolves Academy· 27.09.25, 15:15 Uhr
Seawolves Academy· 06.04.25, 15:45 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Berlin Braves 2000
Seawolves Academy· 21.03.25, 17:45 Uhr
Seawolves Academy· 01.03.25, 16:48 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. EN BASKETS Schwelm
Seawolves Academy· 08.02.25, 16:46 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Bayer Giants Leverkusen
Seawolves Academy· 02.02.25, 10:15 Uhr
Seawolves Academy· 18.01.25, 12:45 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn
Seawolves Academy· 11.01.25, 16:45 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. TKS 49ers
Seawolves Academy· 14.12.24, 16:45 Uhr
Seawolves Academy· 08.12.24, 16:45 Uhr
Seawolves Academy· 17.11.24, 15:15 Uhr
ProB Nord: Seawolves Academy vs. SBB Baskets Wolmirstedt
Seawolves Academy· 03.11.24, 16:45 Uhr