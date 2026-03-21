ProB Nord: Seawolves Academy vs. Hertener Löwen Seawolves Academy 21.03.26, 16:55 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. Hertener Löwen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 21.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @seawolves-academy @hertenerloewenBasketballSeawolves AcademyHertener Löwen e. V.BARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.