ProB Nord: Seawolves Academy vs. Ademax Ballers Ibbenbüren Seawolves Academy 03.12.23, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. Ademax Ballers Ibbenbüren aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 10. Spieltag am 03.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @seawolves-academy @ademax-ballers-ibbenbueren #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballAdemax Ballers IbbenbürenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.