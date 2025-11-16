ProB Nord: Seawolves Academy vs. Itzehoe Eagles Seawolves Academy 16.11.25, 16:30 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academyvs vs. Itzehoe Eagles aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 16.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @seawolves-academy @itzehoeeaglesBasketballSeawolves AcademyItzehoe EaglesBARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.