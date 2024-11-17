ProB Nord: Seawolves Academy vs. Itzehoe Eagles Seawolves Academy 17.11.24, 15:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. Itzehoe Eagles aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 8. Spieltag am 17.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @seawolves-academy @itzehoeeagles #seawolves #academy #rostock #itzehoe #eagles #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballItzehoe EaglesBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.