ProB Nord: Seawolves Academy vs. Berlin Braves 2000 Seawolves Academy 23.12.23, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. Berlin Braves 2000 aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 13. Spieltag am 23.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @seawolves-academy @berlinbraves2000 #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballBerlin Braves 2000BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.