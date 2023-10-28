ProB Nord: Seawolves Academy vs. TKS 49ers Seawolves Academy 28.10.23, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. TKS 49ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 6. Spieltag am 28.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @seawolves-academy @tks49ers #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballTKS49ersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.