ProB Nord: Seawolves Academy vs. TSV Neustadt temps Shooters Seawolves Academy 07.12.25, 16:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. TSV Neustadt temps Shooters aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 07.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @seawolves-academy @tsv-neustadt-temps-shootersBasketballSeawolves AcademyTSV Neustadt temps ShootersBARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.