ProB Nord: Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel Seawolves Academy 05.10.25, 14:00 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. SC Rist Wedel aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 05.10.2025 - Spielbeginn 16:30 Uhr @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @seawolves-academy@sc-rist-wedelBasketballSeawolves AcademySC Rist WedelBARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.