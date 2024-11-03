ProB Nord: Seawolves Academy vs. SBB Baskets Wolmirstedt Seawolves Academy 03.11.24, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. SBB Baskets Wolmirstedt aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 6. Spieltag am 03.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga @seawolves-academy @sbbbasketswolmirstedt #seawolves #academy #rostock #sbb #baskets #wolmirstedt #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballSBB Baskets WolmirstedtBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.