ProB Nord: Seawolves Academy vs. Bayer Giants Leverkusen Seawolves Academy 02.02.25, 10:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 17. Spieltag am 02.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga @seawolves-academy @bayer-giants-leverkusen #seawolves #academy #rostock #bayer #giants #leverkusen #basketball #barmer2basketballbundesliga #prob #probnordBasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.