ProB Nord: Seawolves Academy vs. SBB Baskets Wolmirstedt Seawolves Academy 16.12.23, 16:40 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. SBB Baskets Wolmirstedt aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 12. Spieltag am 16.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @seawolves-academy @sbbbasketswolmirstedt #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballSBB Baskets WolmirstedtBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.