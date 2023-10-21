ProB Nord: Seawolves Academy vs. BSW Sixers Seawolves Academy 21.10.23, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. BSW Sixers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 5. Spieltag am 21.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @seawolves-academy @bsw-sixers #basketball #barmer2basketballbundesligaBasketballBSW SixersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.