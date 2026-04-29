Basketball
ProB Playoffs: BBC Coburg vs. Baskets Juniors TSG Westerstede - Spiel 3
BBC Coburg·
@baskets-juniors-tsg-westerstede
Basketball
ProB Playoffs: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. BBC Coburg - Spiel 2
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Playoffs: FC Bayern Basketball II vs. Baskets Juniors TSG Westerstede - Spiel 2
FC Bayern Basketball II·
Basketball
ProB Playoffs: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. FC Bayern Basketball II - Spiel 1
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. RASTA Vechta II
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs SC Rist Wedel
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs TSV Neustadt temps Shooters
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. Iserlohn Kangaroos
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. EN BASKETS Schwelm
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. Seawolves Academy
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Basketball
ProB Nord: TSV Neustadt temps Shooters vs. Baskets Juniors TSG Westerstede
TSV Neustadt temps Shooters·
Basketball
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. Dragons Rhöndorf
Baskets Juniors TSG Westerstede·