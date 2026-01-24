ProB Nord: ETB Miners vs. Baskets Juniors TSG Westerstede ETB Miners 24.01.26, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels ETB Miners vs. Baskets Juniors TSG Westerstede der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 24.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @etb-miners @baskets-juniors-tsg-westerstedeBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAETB MinersBaskets Juniors TSG WesterstedeETB Miners ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.