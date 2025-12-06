ProB Nord: SC Rist Wedel vs. Baskets Juniors TSG Westerstede SC Rist Wedel 06.12.25, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SC Rist Wedel vs. Baskets Juniors TSG Westerstede aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @sc-rist-wedel @baskets-juniors-tsg-westerstedeBasketballSC Rist WedelBaskets Juniors TSG WesterstedeBARMER 2. Basketball BundesligaSC Rist Wedel ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.