ProB Nord: Seawolves Academy vs. TKS 49ers Seawolves Academy 14.12.24, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. TKS 49ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 11. Spieltag am 14.12.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @seawolves-academy @tks49ers #seawolves #academy #rostock #tks #49 #49ers #basketball #barmer2basketballbundesliga #prob #probnordBasketballTKS49ersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.