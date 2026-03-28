ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Seawolves Academy Dragons Rhöndorf 28.03.26, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dragons Rhöndorf vs. Seawolves Academy aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 28.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @dragons-rhoendorf @seawolves-academyBasketballDragons RhöndorfSeawolves AcademyBARMER 2. Basketball BundesligaDragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.