ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Iserlohn Kangaroos Dragons Rhöndorf 05.10.25, 12:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dragons Rhöndorf vs. Iserlohn Kangaroos aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 05.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @dragons-rhoendorf @iserlohn-kangaroosBasketballDragons RhöndorfIserlohn KangaroosBARMER 2. Basketball BundesligaDragons Rhöndorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.