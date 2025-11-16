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ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs. RASTA Vechta II

Iserlohn Kangaroos
Iserlohn Kangaroos

Video-Livestream des Basketballspiels Iserlohn Kangaroos vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 16.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @iserlohn-kangaroos @rastavechtazwei

BasketballIserlohn KangaroosRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball Bundesliga
Iserlohn Kangaroos ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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