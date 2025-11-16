ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs. RASTA Vechta II Iserlohn Kangaroos 16.11.25, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Iserlohn Kangaroos vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 16.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @iserlohn-kangaroos @rastavechtazweiBasketballIserlohn KangaroosRASTA Vechta IIBARMER 2. Basketball BundesligaIserlohn Kangaroos ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.