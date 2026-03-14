ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs Itzehoe Eagles Iserlohn Kangaroos 14.03.26, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Iserlohn Kangaroos vs Itzehoe Eagles aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.03.2026 @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @iserlohn-kangaroos @itzehoeeaglesBasketballIserlohn KangaroosItzehoe EaglesBARMER 2. Basketball BundesligaIserlohn Kangaroos ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.