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ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs. EN BASKETS Schwelm

Iserlohn Kangaroos
Iserlohn Kangaroos

Video-Livestream des Basketballspiels Iserlohn Kangaroos vs. EN BASKETS Schwelm aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 18.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @iserlohn-kangaroos @enbasketsschwelm

BasketballIserlohn KangaroosEN Baskets SchwelmBARMER 2. Basketball Bundesliga
Iserlohn Kangaroos ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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