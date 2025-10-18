ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs. EN BASKETS Schwelm Iserlohn Kangaroos 18.10.25, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Iserlohn Kangaroos vs. EN BASKETS Schwelm aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 18.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @iserlohn-kangaroos @enbasketsschwelmBasketballIserlohn KangaroosEN Baskets SchwelmBARMER 2. Basketball BundesligaIserlohn Kangaroos ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.