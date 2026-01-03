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ProB Nord: Hertener Löwen vs. Iserlohn Kangaroos

Hertener Löwen e. V.
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Video-Livestream des Basketballspiels Hertener Löwen vs. Iserlohn Kangaroos aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 03.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @hertenerloewen @iserlohn-kangaroos

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Hertener Löwen e. V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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