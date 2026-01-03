ProB Nord: Hertener Löwen vs. Iserlohn Kangaroos Hertener Löwen e. V. 03.01.26, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Hertener Löwen vs. Iserlohn Kangaroos aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 03.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @hertenerloewen @iserlohn-kangaroosBasketballHertener Löwen e. V.Iserlohn KangaroosBARMER 2. Basketball BundesligaHertener Löwen e. V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.