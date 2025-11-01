ProB Nord: Hertener Löwen vs. Itzehoe Eagles Hertener Löwen e. V. 01.11.25, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Hertener Löwen vs. Itzehoe Eagles aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 01.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @hertenerloewen @itzehoeeaglesBasketballHertener Löwen e. V.Itzehoe EaglesBARMER 2. Basketball BundesligaHertener Löwen e. V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.