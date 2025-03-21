ProB Nord: Seawolves Academy vs. Berlin Braves 2000 Seawolves Academy 21.03.25, 17:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Seawolves Academy vs. Berlin Braves 2000 aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord vom 23. Spieltag am 22.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @seawolves-academy #seawolves #academy #rostock #berlin #braves #2000 #basketball #barmer2basketballbundesliga #prob #probnordBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProBSeawolves Academy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.