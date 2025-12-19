ProA: SBB Baskets Wolmirstedt vs. Bayer Giants Leverkusen SBB Baskets Wolmirstedt 19.12.25, 18:14 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SBB Baskets Wolmirstedt vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 19.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @sbbbasketswolmirstedt @bayer-giants-leverkusenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASBB Baskets WolmirstedtBayer Giants LeverkusenSBB Baskets Wolmirstedt ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.