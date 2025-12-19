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ProA: SBB Baskets Wolmirstedt vs. Bayer Giants Leverkusen

SBB Baskets Wolmirstedt
SBB Baskets Wolmirstedt

Video-Livestream des Basketballspiels SBB Baskets Wolmirstedt vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 19.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sbbbasketswolmirstedt @bayer-giants-leverkusen

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASBB Baskets WolmirstedtBayer Giants Leverkusen
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