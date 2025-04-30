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ProA Playoffs: Science City Jena vs. VfL SparkassenStars Bochum

Science City Jena
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Video-Livestream des Viertelfinalspiels 1 Science City Jena vs. VfL SparkassenStars Bochum in den Playoffs der ProA am 30.04.2025 #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @sc-jena @sparkassenstars-bochum

BasketballScience City JenaVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga
Science City Jena ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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