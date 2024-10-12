ProA: Artland Dragons vs. RASTA Vechta II Artland Dragons 12.10.24, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 12.10.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @rastavechtazweiBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsRASTA Vechta IIArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.