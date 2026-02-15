ProA: Artland Dragons vs. PS Karlsruhe LIONS Artland Dragons 15.02.26, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 15.02.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @ps-karlsruhe-lionsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsPS Karlsruhe LIONSArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.