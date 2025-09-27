ProB Süd: OrangeAcademy vs. FC Bayern Basketball II OrangeAcademy 27.09.25, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels OrangeAcademy vs. FC Bayern Basketball II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 27.09.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @orangeacademy @fc-bayern-muenchen-basketballBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAFC Bayern München BasketballBARMER 2. Basketball BundesligaOrangeAcademy ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.