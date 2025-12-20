ProB Süd: SV Fellbach Flashers vs. OrangeAcademy SV Fellbach Flashers 20.12.25, 16:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SV Fellbach Flashers vs. OrangeAcademy aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @sv-fellbach-flashers @orangeacademyBasketballSV Fellbach FlashersOrangeAcademyBARMER 2. Basketball BundesligaSV Fellbach Flashers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.