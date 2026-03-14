ProB Süd: SV Fellbach Flashers vs. Porsche BBA Ludwigsburg SV Fellbach Flashers 14.03.26, 16:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels SV Fellbach Flashers vs. Porsche BBA Ludwigsburg aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @sv-fellbach-flashers @porsche-bba-ludwigsburgBasketballSV Fellbach FlashersPorsche BBA LudwigsburgBARMER 2. Basketball BundesligaSV Fellbach Flashers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.