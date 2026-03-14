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ProB Süd: SV Fellbach Flashers vs. Porsche BBA Ludwigsburg

SV Fellbach Flashers
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Video-Livestream des Basketballspiels SV Fellbach Flashers vs. Porsche BBA Ludwigsburg aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 14.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @sv-fellbach-flashers @porsche-bba-ludwigsburg

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SV Fellbach Flashers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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