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Pressekonferenz | Bayer Giants Leverkusen vs. PS Karlsruhe Lions | 28. Spieltag

Bayer Giants Leverkusen
Bayer Giants Leverkusen

Die Pressekonferenz nach dem 26. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga  zwischen den Bayer Giants Leverkusen  und den PS Karlsruhe Lions . Der Endstand lautete 75:98.

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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