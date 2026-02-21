ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. Tigers Tübingen

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Basketball
Pressekonferenz | Bayer Giants Leverkusen vs. SBB Baskets | 32. Spieltag
Bayer Giants Leverkusen·
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ProA: Bayer Giants Leverkusen vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim
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ProA: Kurz Angetäuscht und sauber versenkt! Figge lässt es krachen
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