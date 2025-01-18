Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 5,00 € Pay per View 5,00 € Weiter ProB Süd: RheinStars Köln vs. SKYLINERS Juniors RheinStars Köln 18.01.25, 16:45 Uhr Ab 5,00 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Rheinstars Köln vs. SKYLINERS Juniors in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 18.01.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @frankfurt-skyliners-juniors @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASKYLINERS JuniorsBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.