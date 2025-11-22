ProA: RheinStars Köln vs. EPG Baskets Koblenz RheinStars Köln 22.11.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs EPG Baskets Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 22.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @rheinstars-koelnBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProARheinStars KölnEPG Baskets KoblenzRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.