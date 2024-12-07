Premium-Video Hol dir dieses Video für nur 5,00 € Pay per View 5,00 € Weiter ProB Süd: RheinStars Köln vs. Porsche BBA Ludwigsburg RheinStars Köln 07.12.24, 16:45 Uhr Ab 5,00 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. Porsche BBA Ludwigsburg in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 07.12.2024 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @porsche-bba-ludwigsburg @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPorsche BBA LudwigsburgBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.