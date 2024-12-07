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ProB Süd: RheinStars Köln vs. Porsche BBA Ludwigsburg

RheinStars Köln
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Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. Porsche BBA Ludwigsburg in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 07.12.2024 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @porsche-bba-ludwigsburg @barmer-2-basketball-bundesliga-proa

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPorsche BBA LudwigsburgBARMER 2. Basketball Bundesliga
RheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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