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ProB Süd: Porsche BBA Ludwigsburg vs. Dresden Titans

Porsche BBA Ludwigsburg
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Video-Livestream des Basketballspiels Porsche BBA Ludwigsburg vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 18.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @porsche-bba-ludwisgburg @dresden-titans

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Porsche BBA Ludwigsburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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