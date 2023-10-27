ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. ART Giants Düsseldorf

Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. ART Giants Düsseldorf aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 27.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @art-giants-duesseldorf