ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. VfL SparkassenStars Bochum

Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 17. Spieltag am 13.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @sparkassenstars-bochum