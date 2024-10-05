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ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. RASTA Vechta II

PS Karlsruhe LIONS
PS Karlsruhe LIONS

Video-Livestream des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 05.10.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @ps-karlsruhe-lions @rastavechtazwei

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPS Karlsruhe LIONSRASTA Vechta II
PS Karlsruhe LIONS ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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