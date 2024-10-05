ProA: PS Karlsruhe LIONS vs. RASTA Vechta II PS Karlsruhe LIONS 05.10.24, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 05.10.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @ps-karlsruhe-lions @rastavechtazweiBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPS Karlsruhe LIONSRASTA Vechta IIPS Karlsruhe LIONS ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.