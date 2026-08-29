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Hamburger Judo-Team vs. KSC ASAHI Spremberg – Live!

Hamburger Judo-Team e.V.
Hamburger Judo-Team e.V.

Der letzte Heimkampftag der Saison in Hamburg! Der Stream startet am 05.09.2026 um 16:45 Uhr (15 Minuten vor Kampfbeginn). Die Kämpfe beginnen um 17:00 Uhr in der Sporthalle Wandsbek. Verpasst nicht das Saisonhighlight – live aus Hamburg!

@ksc-asahi-spremberg

JudoKSC ASAHI Spremberg e.V.
Hamburger Judo-Team e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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