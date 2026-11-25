Premium-Livestream Pay per View 9,90 € ICE: All-Access-Pass Monatszahlung 24,90 € mtl. Away Pass 26/27 Fehervar 199,00 € Team Pass 26/27 Bozen 249,00 € Team Pass 26/27 Fehervar 249,00 € ICE: All-Access-Pass Einmalzahlung 279,00 € jährlich Weiter Gameday 27HCB Südtirol Alperia vs. Hydro Fehervar AV19 HCB Südtirol Alperia 04.12.26, 18:30 Uhr UPCOMING Ab 9,90 € Folgen win2day ICE Hockey League: Video-Livestream des Spiels HCB Südtirol Alperia vs. Hydro Fehervar AV19. @ice-hockey-leagueEishockeywin2day ICE Hockey LeagueHCB Südtirol AlperiaHydro Fehervar AV19HCB Südtirol Alperia ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.