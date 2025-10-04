Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HC Erlangen 26/27 69,90 € HSG Konstanz 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HC Erlangen II vs. HSG Konstanz HC Erlangen Männer II 23.02.27, 22:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HC Erlangen II vs. HSG Konstanz. @3-handball-ligaHandball3. Handball-Liga MännerHC Erlangen Männer IIHSG Konstanz MännerHC Erlangen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.