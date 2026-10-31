Eishockey
ESC Wedemark Scorpions vs. Adendorfer EC II | NEV Senioren (Verbandsliga Nord)
Spielbeginn: 20:00 Uhr
Spielort: ARS Arena
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