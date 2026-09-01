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Sonntag, 20. September
So 20. September
10:50
Hohnstädter SV - KSV 51 Bennewitz
Sportkegeln Classic · Hohnstädter SV - Kegeln
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