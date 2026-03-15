HSG Rodgau Nieder-Roden U19m
@hsg-rodgau-nieder-roden-u19m
Spielplan und nächste Livestreams
Sonntag, 13. SeptemberSo 13. September
Ab 3,90 €
Sonntag, 20. SeptemberSo 20. September
Sonntag, 4. OktoberSo 4. Oktober
Sonntag, 15. NovemberSo 15. November
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